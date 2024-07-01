В будущем рынок труда потребует от специалистов мультидисциплинарности.

В будущем рынок труда потребует от специалистов мультидисциплинарности.

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец в интервью РБК рассказал, как на омском предприятии работают с молодежью, а также поведал о самых востребованных специальностях, цифровых технологиях в обучении и дал советы начинающим сотрудникам.

У соискателей со временем меняются приоритеты при поиске работы. На первый план выходят социальная и экологическая ответственность работодателя и забота о здоровье персонала. Компания помогает создавать комфортные для жизни условия и модернизировать социальную инфраструктуру, а будущим профессионалам дает возможность погрузиться в современную производственную среду через программы практик и стажировок. При этом есть перспективы трудоустройства.

– Только за последние три года мы приняли более 300 молодых людей из 50 учебных заведений страны. Наиболее востребованными оказались такие специальности, как химик-технолог, инженер-механик, машинист компрессорных установок, товарный оператор, лаборант, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ».

Для старшеклассников сотрудники проводят экскурсии, лекции, интерактивные семинары с использованием VR-технологий, которые помогают детям в профориентации. Технологии виртуальной реальности используются и для повышения квалификации действующих сотрудников – с их помощью можно изучать особенности оборудования, дистанционно знакомиться с производственными площадками.

Кстати, уже с первого рабочего дня новичков «Газпромнефть-СМ» сопровождает программа развития. Первый этап – приветственный курс, он быстро погружает сотрудника в его задачи, знакомит с корпоративной культурой и бизнес-процессами. Затем переходят к планированию обучения: доступно свыше 1000 очных программ по 40 направлениям, а также более 400 онлайн-курсов.

Как отмечает Анатолий Скоромец, современные компании дают возможности быстрого карьерного роста. К примеру, на предприятиях компании внедрили систему присвоения квалификационных категорий. Но многое зависит от личной мотивации сотрудника.

– Специалисты проходят обучение, сдают экзамены и в результате не только повышают профессиональные знания и навыки, но и поднимаются на следующую карьерную ступень. В прошлом году участниками программы стали более 450 человек, – сообщил гендиректор «Газпромнефть-СМ».

Начинающим сотрудникам Скоромец посоветовал не бояться трудностей, ведь каждая новая сложная задача – это точка развития и роста.

– Будущее рынка труда за мультидисциплинарными специалистами, которые будут комбинировать навыки, непрерывно обучаться, применять межотраслевые и гибкие подходы, – заключил Анатолий Скоромец.

Руководитель компании добавил, что такая тенденция будет сохраняться не одно десятилетие, и посоветовал выбирать работодателей, заинтересованных в инвестициях в своих сотрудников.