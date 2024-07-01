Омск-Информ
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·Общество

Ограничения введут сегодня вечером, а также в среду и пятницу.
На этой неделе в Омске снова укоротят трамвайные маршруты № 1, 4 и 7. Из-за капремонта путей в сторону «Амура» они будут доезжать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Расписание ограничений:
  • с 20:30 1 июля до 5:30 2 июля;
  • с 20:30 3 июля до 5:30 4 июля;
  • с 20:30 5 июля до 5:30 6 июля.
Напомним, капитальный ремонт проводят на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной.
·Общество

Ограничения введут сегодня вечером, а также в среду и пятницу.
На этой неделе в Омске снова укоротят трамвайные маршруты № 1, 4 и 7. Из-за капремонта путей в сторону «Амура» они будут доезжать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Расписание ограничений:
  • с 20:30 1 июля до 5:30 2 июля;
  • с 20:30 3 июля до 5:30 4 июля;
  • с 20:30 5 июля до 5:30 6 июля.
Напомним, капитальный ремонт проводят на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной.