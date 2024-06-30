Градины не выглядят огромными, однако и такие способны причинить вред.

Градины не выглядят огромными, однако и такие способны причинить вред.

Объявленное сегодня штормовое предупреждение, похоже, уже начало сбываться. Так, к примеру, в Тюкалинске, уже прошел град. На фотографии, которой поделились подписчики паблика «Инцидент Омск», можно увидеть подтаявшие ледышки.

Подписчики говорят, что град был размером с косточки граната. Это вроде бы небольшой размер, но и такие способны причинить вред.

Напомним, в региональном МЧС дали ряд советов как обезопасить себя в таких подобных условиях.