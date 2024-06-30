Строение находится на улице Октябрьской. За него хотели взяться еще несколько лет назад, но не нашлось места под штаб.

Строение находится на улице Октябрьской. За него хотели взяться еще несколько лет назад, но не нашлось места под штаб.

Активисты из некоммерческого проекта «Том Сойер Фест» хотя восстановить старинный дом, находящийся на улице Октябрьской в Омске. Восстановление пройдет в рамках Фестиваля восстановления исторической среды.

Участники проекта называют этот дом отважным, поскольку старинное строение со всех окружено современным городом.

– Мы рассматривали этот объект еще в 2019 году, но тогда не было места под штаб. Спустя 5 лет, одна из квартир временно не заселена, в ней и разместится штаб работ. Декор здания интересен: насыщен и лаконичен одновременно. Вероятно, дом был построен во второй половине нулевых годов 20 века с 1905 по 1910 год, так как влияние стиля модерн еще не очевидно, но как будто начинает проглядываться в некоторых деталях. Мы будем изучать историю дома в дальнейшем, – сообщается на страничке проекта во «ВКонтакте».

Там же желающие могут ознакомиться со способами поддержки проекта.

«Том Сойер Фест» – это общественный проект, в него входят люди, которые заинтересованы в сохранении исторического наследия. Существует организация лишь на благотворительную помощь спонсоров и пожертвования горожан.