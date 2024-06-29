Она заключила договор на целевое обучение, но так и не получила диплом.

Она заключила договор на целевое обучение, но так и не получила диплом.

Омский государственный медицинский университет обратился в суд, чтобы взыскать с бывшей студентки штраф. Как сообщает Азовский районный суд, жительница села Пришиб заключила договор на целевое обучение, но ее отчислили за неуспеваемость. Из-за этого девушка не смогла выполнить свое обязательство – устроиться на работу в больницу.

Вуз потребовал с бывшей студентки более 470 тыс. рублей. Девушка не возражала, что должна заплатить, но просила снизить размер неустойки. В результате ее оштрафовали на 200 000 рублей.