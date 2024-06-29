Омск-Информ
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·Общество

Там продолжают работать сотрудники МЧС.
В восьми населенных пунктах Усть-Ишимского района остаются подтопленными 85 домов и 304 приусадебных участка. Сотрудники МЧС восстанавливают в районе транспортное сообщение.
— В освобождающихся по мере схода воды домовладениях ведется просушка и дезинфекция. С собой у спасателей топливо, переносные генераторы и тепловые пушки. На просушку одного дома уходит как минимум два-три дня, после этого в жилье можно будет налаживать быт, — рассказали в МЧС.
В районе работают 45 спасателей. Новая смена отправилась туда на две недели.
Отметим, что жители региона, чье имущество пострадало от паводка, могут рассчитывать на компенсацию.
·Общество

Там продолжают работать сотрудники МЧС.
В восьми населенных пунктах Усть-Ишимского района остаются подтопленными 85 домов и 304 приусадебных участка. Сотрудники МЧС восстанавливают в районе транспортное сообщение.
— В освобождающихся по мере схода воды домовладениях ведется просушка и дезинфекция. С собой у спасателей топливо, переносные генераторы и тепловые пушки. На просушку одного дома уходит как минимум два-три дня, после этого в жилье можно будет налаживать быт, — рассказали в МЧС.
В районе работают 45 спасателей. Новая смена отправилась туда на две недели.
Отметим, что жители региона, чье имущество пострадало от паводка, могут рассчитывать на компенсацию.