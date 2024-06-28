Речь идет о перекрестке с улицами Волгоградская и Ватутина. Ограничения начнут действовать с 1 июля.

Речь идет о перекрестке с улицами Волгоградская и Ватутина. Ограничения начнут действовать с 1 июля.

Омские власти в связи с расширением ремонтных работ на бульваре Архитекторов, от улицы 70 лет Октября до строения № 30 по бульвару Архитекторов, планируют перекрыть перекресток с улицами Волгоградская и Ватутина.

В качестве альтернативных путей объезда перекрываемых участков предлагается использовать:

• открытый перекресток ул. 70 лет Октября – Степанца – бульвар Архитекторов;

• ул. Крупской в районе пересечения с бульваром Архитекторов и ул. Шаронова;

• ул. 1-ю Полевую с дальнейшим проездом через ул. Сакена Сейфуллина с выездом на ул. Волгоградскую;

• въезд/выезд к ТРЦ «Мега» с ул. Конева;

• два сквозных проезда от ТРЦ «Мега» к ТЦ «Триумф вкуса» и к «Тойота центр Омск».

В связи с прекращением движения на перекрестке бульвар Архитекторов – ул. Волгоградская изменятся схемы движения следующих маршрутов общественного транспорта:

• автобусы по маршруту № 88 с ул. Волгоградской проследуют по ул. Сакена Сейфуллина до конечной остановки «Пос. Чукреевка», проезд до ТРЦ «Мега» исключается из схемы движения;

• автобусы по маршруту № 95 для заезда на территорию ТРЦ «Мега» и выезда с нее будут использовать поворот, расположенный вблизи перекрестка с ул. Волгоградской;

• автобусы по маршруту № 139 с ул. Волгоградская последуют по ул. Сакена Сейфуллина до Исилькульского тракта, далее – без изменений в схеме движения, в обратном направлении – с Исилькульского тракта по ул. Сакена Сейфуллина, Волгоградская, далее – по утвержденной схеме;

• часть автобусов по маршруту № 272 будут следовать до ТРЦ «Мега» с проездом по ул. Ватутина, Перелета, Степанца, 70 лет Октября, Дмитриева, Ватутина, Конева в прямом и обратном направлениях, часть – до микрорайона Входной через ул. Лукашевича, Волгоградская, Сакена Сейфуллина, Исилькульский тракт, далее – без изменений маршрута.

Ориентировочная дата возобновления движения транспорта через перекрестки бульвара Архитекторов с улицами Волгоградской и Ватутина – 1 сентября.

Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки, а пассажиров планировать свои поездки заранее.

Напомним, что с 24 марта автобусы и маршрутки, ездившие через остановку «Поворотная», пустили в объезд из-за ремонта бульвара Архитекторов. Планировалось, что движение откроют к 1 июля, но возникли бюрократические сложности.