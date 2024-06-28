За год жилье в новых домах подорожало более чем на 25 %.

За год жилье в новых домах подорожало более чем на 25 %.

Омск возглавил рейтинг городов-миллионников по росту стоимости новостроек. Как сообщает « РБК-Недвижимость », в мае средняя цена квартиры составляла 7,3 млн рублей – на 25,38 % больше, чем в мае прошлого года.

На втором месте оказалась Казань. Здесь средняя цена увеличилась на 20,22 %, до 10,94 млн руб. Третье место занял Ростов-на-Дону – 19,67 %, или 6,39 млн руб.

Москва стала в этом рейтинге четвертой. Средняя квартира там стоит 19,62 млн рублей, то есть на 19,59 % больше, чем год назад. Меньше всего подорожали квартиры в Санкт-Петербурге – на 3,76 %.