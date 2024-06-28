Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На пассажирских предприятиях обучают новых специалистов, но их недостаточно.
Проблема дефицита водителей общественного транспорта в Омске пока не решилась. По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, только в ПП-8 на сегодняшний день не хватает около 180 водителей.
– Это проблема общероссийская. Наиболее тяжелая ситуация в Воронеже, если не ошибаюсь, там около 80 % водителей не хватает. В Омске 20 % в муниципальных предприятиях и 30 % у частных перевозчиков, – отметил Кормилец.
Чтобы закрыть дефицит, и пассажирское предприятие № 8, и «Электрический транспорт» проводят обучение. Одна из групп сейчас на стадии сдачи экзамена в ГИБДД.
·Общество

На пассажирских предприятиях обучают новых специалистов, но их недостаточно.
Проблема дефицита водителей общественного транспорта в Омске пока не решилась. По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, только в ПП-8 на сегодняшний день не хватает около 180 водителей.
– Это проблема общероссийская. Наиболее тяжелая ситуация в Воронеже, если не ошибаюсь, там около 80 % водителей не хватает. В Омске 20 % в муниципальных предприятиях и 30 % у частных перевозчиков, – отметил Кормилец.
Чтобы закрыть дефицит, и пассажирское предприятие № 8, и «Электрический транспорт» проводят обучение. Одна из групп сейчас на стадии сдачи экзамена в ГИБДД.