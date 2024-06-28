Омск-Информ
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·Общество

Александр Кофанов подписал контракт сразу после школы. Его похоронили вчера.

В паблике  Муромцевской средней школы № 1 в соцсетях появилась информация о гибели на СВО ее выпускника, 22-летнего младшего лейтенанта Александра Кофанова. 

Как указано в некрологе, молодой человек после окончания 9-го класса учился в местном техникуме механизации сельского хозяйства, потом служил в армии. После демобилизации сразу заключил контракт с Минобороны. А 14 марта погиб на СВО, не дожив месяца до своего 23-летия.

– Смерть родного человека – огромное горе и тяжелейшее испытание. «Быть героем – жить вечно!», потому что память о погибшем будут свято хранить его товарищи, семья и близкие, – говорится в сообщении.

Александра Кофанова похоронили вчера.

1715
·Общество

Александр Кофанов подписал контракт сразу после школы. Его похоронили вчера.

В паблике  Муромцевской средней школы № 1 в соцсетях появилась информация о гибели на СВО ее выпускника, 22-летнего младшего лейтенанта Александра Кофанова. 

Как указано в некрологе, молодой человек после окончания 9-го класса учился в местном техникуме механизации сельского хозяйства, потом служил в армии. После демобилизации сразу заключил контракт с Минобороны. А 14 марта погиб на СВО, не дожив месяца до своего 23-летия.

– Смерть родного человека – огромное горе и тяжелейшее испытание. «Быть героем – жить вечно!», потому что память о погибшем будут свято хранить его товарищи, семья и близкие, – говорится в сообщении.

Александра Кофанова похоронили вчера.

1715