Общественный транспорт будет подаваться к остановкам «Библиотека имени Пушкина» и «Госпиталь».

Общественный транспорт будет подаваться к остановкам «Библиотека имени Пушкина» и «Госпиталь».

Завтра, 29 июня, на Соборной площади в Омске состоится большой концерт, посвященный празднованию Дня молодежи. По его окончании зрителей развезет муниципальный транспорт – 20 автобусов и 8 троллейбусов.

Транспорт будет подан к 22:15 на остановки «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь», но ехать по домам зрители смогут не ранее 23 часов.

– Отправление автобусов и троллейбусов будет осуществляться после окончания праздничного мероприятия, но не ранее 23:00, с учетом времени подхода граждан к остановочным пунктам «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь» и наполняемости салонов подвижного состава. Оплата проезда будет осуществляться по городскому тарифу, – сообщили в департаменте транспорта мэрии.

От ООТ «Библиотека им. Пушкина» транспорт поедет:

• по маршруту № 2 до завода им. Попова – 2 троллейбуса;

• по маршруту № 23 до Чкаловского поселка – 1 автобус;

• по маршруту № 63 до МСЧ № 9 – 1 автобус;

• по маршруту № 33 до ул. 3-й Железнодорожной – 1 автобус;

• по маршруту № 64 до поселка Дальний – 1 автобус;

• по маршруту № 95 до ул. Гашека – 1 автобус;

• по маршруту № 69 до ПО «Иртыш» – 1 автобус среднего класса;

• по маршруту № 4 до железнодорожного вокзала – 2 троллейбуса;

• по маршруту № 46 до СНТ «Заря-2» – 1 автобус;

• по маршруту № 17 до поселка Новостройка – 1 автобус;

• по маршруту № 125 до микрорайона Входной – 1 автобус;

• по маршруту № 45 до микрорайона Ясная Поляна – 1 автобус.

От ООТ «Госпиталь» транспорт поедет:

• по маршруту № 28 до ООТ «Поворотная» – 1 автобус;

• по маршруту № 7 до поселка Солнечный – 2 троллейбуса;

• по маршруту № 24 до поселка Солнечный – 1 автобус;

• по маршруту № 78 до поселка Солнечный – 1 автобус;

• по маршруту № 25 до микрорайона Новоалександровский – 1 автобус среднего класса;

• по маршруту № 4 до поселка Ермак – 2 троллейбуса;

• по маршруту № 69 до ул. Стрельникова – 2 автобуса;

• по маршруту № 33 до ул. Бархатовой – 1 автобус;

• по маршруту № 110 до ул. Бархатовой – 1 автобус;

• по маршруту № 45 до микрорайона Амурский-2 – 1 автобус;

• по маршруту № 94 до микрорайона Загородный – 1 автобус.