Подрядчик продолжает работы на фасаде и уже приступил к благоустройству территории.

Подрядчик продолжает работы на фасаде и уже приступил к благоустройству территории.

На 6-й Станционной продолжается строительство дома, предназначенного для переселения омичей из аварийного жилья. На месте работает подрядная организация «СМУ № 1», строительная готовность объекта – 74 %. Как сообщили в мэрии, на площадке задействованы 57 человек и 7 единиц техники. Строители уже приступили к благоустройству территории.

– Подрядчик работает в соответствии с утвержденным графиком и без отставаний. Выполнено устройство монолитного каркаса, закончены работы по монтажу теплотрассы и системы электроснабжения, – рассказал начальник отдела контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения департамента строительства Сергей Милютин.

Напомним, дом строят по национальному проекту «Жилье и городская среда». Согласно проекту, дом будет состоять из двух секций: прямоугольной 9-этажной и угловой 10-этажной. Всего в здании будет 218 квартир: 142 однокомнатных, 48 двухкомнатных, 27 трехкомнатных и одна четырехкомнатная.

– Когда мы приняли дом, в 9-этажной секции на 80 % была выполнена кирпичная кладка стен, на 75 % завершен монтаж кровли. За этот период времени нам удалось закончить ограждающие конструкции, установить все окна, запустить отопление, смонтировать все инженерные сети. Сейчас ведем работы по монтажу вентилируемого фасада здания, отделочные работы под ключ, – отметил генеральный директор ООО «СМУ № 1» Александр Колошкин.

В новостройку планируется переселить 574 омича из 31 аварийного дома.

– При этом в предоставляемых гражданам квартирах площадь превышает ту, что у них есть в аварийном фонде. По завершении строительства департамент жилищной политики самостоятельно проведет государственную регистрацию перехода прав собственности на вновь созданный объект в Росреестре без каких-то дополнительных госпошлин для граждан. Затем мы выдадим выписку на новое жилое помещение, согласно которой человек становится собственником и имеет право распоряжаться имуществом по своему личному усмотрению, – уточнила и.о. директора департамента жилищной политики Юлия Морозова.

Напомним, контракт на 486 млн рублей чиновники заключили с подрядчиком в октябре прошлого года. Завершить строительство планируется в начале декабря.