Омск стал «законодателем мод» в сфере социального предпринимательства для всей России, включая новые территории, и даже для Республики Казахстан.

Омск стал «законодателем мод» в сфере социального предпринимательства для всей России, включая новые территории, и даже для Республики Казахстан.

Международный день социального предпринимательства отмечается во всем мире 28 июня. А для Омска эта сфера – одна из визитных карточек города. «Омск-информ» познакомился с успешными социальными проектами, которые выросли здесь, на омской земле, и стали уникальными в масштабах страны.

Придумано в Омске

В России о социальном предпринимательстве заговорили в 90-х годах. Но только в начале 2010-х появились центры инноваций в социальной сфере (ЦИСС), где велось обучение методам социального предпринимательства, а также поддержка существующих проектов. Не все уже помнят, что первая такая структура в стране зародилась в Омске. Проект ЦИСС «Школа социального предпринимательства» (ШСП) действует с 2011 года, помогая малому бизнесу реализоваться в социальной сфере. С 2013 года ЦИССы по отработанной в Омске модели стали появляться по всей стране. Всего было обучено около 3 тысяч человек из 23 регионов страны, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики, а также из соседнего Казахстана. Но все же две трети выпускников ШСП – жители Омской области.

С 2019 года непременным условием для получения статуса социального предпринимателя является успешное обучение – ежегодно в омской школе проводится 4-5 наборов. К примеру, в прошлом году школа выпустила 80 предпринимателей, и все успешно развиваются.

Реестр социальных предпринимателей ежегодно обновляется. В Омской области в текущем году с таким статусом – около 200 предприятий малого бизнеса. 129 из них в прошлом году получили государственные субсидии.

Социальные предприниматели трудятся в самых разных сферах: это образование, здравоохранение, поддержка инвалидов, престарелых, а также развитие внутреннего туризма, и не только.

Мы познакомились с несколькими проектами – захотелось понять, что движет людьми, которые не просто стали работать на себя, но, по сути, занимаются подвижничеством, помогают государству в решении социальных проблем.

В программисты с 7 лет

В Омском региональном парке информационных технологий (ИТ-парк) работает «Центр образовательных инициатив СТЕМ». Познать азы программирования, компьютерной графики и робототехники зовут детей уже с 7 лет и даже шестилетку могут принять, если есть способности. Занимаются здесь до 17 лет. Обучаясь в центре, дети и подростки проводят с пользой досуг, получают новые знания и навыки, зачастую определяются с будущей профессией. Многие потом выбирают для себя инженерно-техническое направление.

Учредитель ООО «Центр образовательных инициатив СТЕМ», резидент Омского регионального ИТ-парка, автор двух образовательных программ, реализующихся на средства Фонда президентских грантов, Елена Елисеенко рассказала обозревателю РИА «Омск-информ», почему она решила стать социальным предпринимателем. После многих лет работы в средней школе учителем математики и информатики, не расставаясь любимыми предметами, решилась на открытие своего дела.

– Я хочу, чтобы дети видели, где и в чем они успешны. Тогда у них появляется стимул получать новые знания, развиваться дальше, – говорит Елена. – Я сотрудничаю с государством. Государственно-частное партнерство – один из важнейших моментов, что позволяет быть бизнесу открытым. Если берешь у государства деньги, то ты должен показать зарплату, заплатить налоги. Родители наших учеников могут сделать налоговый вычет.

Елена Елисеенко рассказала, что в течение нескольких лет она получила поддержку от государства в пределах 4 млн рублей. Оказание платных услуг в дополнительном образовании – это низкомаржинальный бизнес, тем не менее требующий затрат на материально-техническую базу. Нужны ноутбуки, ПО, конструкторы и прочее. Так что любая поддержка точно не лишняя.

ЦОИ СТЕМ есть чем гордиться. Выпускники центра успешно учатся в ОмГТУ, ОмГПУ, других вузах, авиационном колледже. А получив дипломы, несколько человек вернулись в центр уже в качестве преподавателей.

Первый лицензированный зоопарк

В парке 300-летия Омска на Левобережье с 2019 года работает частный мини-зоопарк «Вилла», до этого 3 года он обитал в арендованном помещении. Многие омичи там побывали, и не по разу, это одно из излюбленных мест для школьных экскурсий.

Открывала зоопарк семья омичей, бывших банковских сотрудников, как малое предприятие. Сначала все складывалось относительно гладко, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в развитие небольшого бизнеса. Многомесячный простой в работе из-за периодических ограничений в 2020–2021 годы мог бы стать катастрофой для зоопарка. Это людей можно отправить в отпуск, снизить зарплату, а животных нужно кормить, лечить, содержать постоянно. В коллекции зоопарка 30 видов животных, но особей гораздо больше. В том числе серебристо-черный лис, три енота, дикобраз, сурикаты, обезьянки, кролики, обитатели террариума, а также редкие насекомые.

В поисках поддержки не только от родственников и знакомых пришла мысль о социальном предпринимательстве. Владелица зоопарка Ксения Федорова рассказала: она только в 2021 году узнала, что в законе о социальном предпринимательстве прописан соответствующий ее деятельности ОКВЭД.

– Я прошла обучение в школе ЦИССа, получила очень много полезной информации. Очень рекомендую всем, уже и многие знакомые прошли там обучение, получили дипломы социального предпринимателя и успешно работают в различных направлениях, – отмечает Ксения.

Информационную и методическую поддержку она ставит даже выше материальной. Полученную субсидию в размере 500 тыс. рублей зоопарк использовал на строительство уличной зоны зоопарка на пять вольеров. Уже скоро торжественное открытие.

Помощь детям с ментальными нарушениями

Инклюзивный центр «ПаМагатор» – это один из проектов хорошо известной омичам общественной организации «Планета друзей». Изначально она создавалась для помощи детям с ментальными нарушениями. Решили, что надо расширяться.

– Начались поиски помещения, параллельно подавали заявки на грантовую поддержку. Фонд «Наше будущее» поддержал «Планету друзей» с идеей открыть отделение на Левом берегу в 2018 году. Успели открыться в 2019-м. Параллельно мы регистрировали коммерческую организацию, чтобы развести услуги. Так появился «ПаМагатор», где услуги шире, чем в «Планете друзей», не входящие в тот перечень, который подлежит субсидированию от Минтруда, – пояснила руководитель Наталья Мишенина.

Например, в «ПаМагаторе» работает уникальная для Омска «мокрая комната». По сути, это большая ванная комната, где можно с водой и другими жидкостями делать все, что угодно. Кроме воды есть пена, краски. Можно рисовать на стенах, на полу, и там же вымыться при желании. Во время таких занятий дети с расстройством аутического спектра выходят на контакт с внешним миром.

По словам Натальи Мишениной, потребность в помощи семьям, где растут дети-инвалиды, в разы превышает возможности таких структур, как «Планета друзей» и «ПаМагатор». Таким образом, есть куда развиваться.

Путешествия в Тартарию

Путь Галины Подберезной с дочерью до Омска был очень сложным – через несколько европейских границ. Оставаться в украинском городе Днепр (Днепропетровск) было небезопасно – женщина поддержала действия Российской Федерации.

Как только дочь окончила среднюю школу на Украине, решили перебраться в спокойный город в глубине России. Искали миллионник, как и Днепр, чтобы на первых порах было проще адаптироваться. В прошлом году дочь Галины стала студенткой ОмГУПСа. Омск приютил их по программе переселения соотечественников. Со стороны государства предоставлена помощь в виде временного жилья и питания.

– Начала искать работу, стажировалась какое-то время и поняла, что социальное предпринимательство – это очень интересное направление. Захотелось заняться сельским туризмом, развитием деревень и сельских поселений. Чтобы люди возвращались в сельскую местность, создавали большие многодетные семьи, развивали хозяйства и возрождали культуру и традиции наших предков, – говорит Галина Подберезная.

Одно из условий успешного обучения в ШСП – регистрация своего дела, если его на этот момент еще не было. Галина Подберезная открыла ООО «Тартария». Это название не случайное. По одной из версий так называемой альтернативной истории, Тартария занимала огромную территорию, значительно превышающую современную Россию. А столица государства – город Азгард – стояла на месте современного Омска. Карты Тартарии сохранись до сих пор, причем якобы одна из них изображена в Большой британской энциклопедии.

И даже неважно, это красивый миф или имеет что-то общее с реальной историей. Ведь, к примеру, немало туристов приезжают в Омскую область не только со всей России, но и из дальнего зарубежья, чтобы увидеть своими глазами «пуп Земли» в Окунево. Маркетинг туристских территорий никто не отменял.

Начала Галина с туров выходного дня. Группы до 20 человек решила вывозить туда, куда еще не ступала нога туриста – в небольшие села и деревни Омской области.

– Компоновать программы планирую таким образом, чтобы обязательно в них были мастер-классы с живыми материалами – глиной, лозой, берестой, деревом. К сожалению, осталось очень мало мастеров, работающих с такими материалами, но очень надеюсь, что люди начнут сами на нас выходить, когда проект станет более известным. Также очень надеюсь на то, что проект поможет многим семьям пересмотреть свое отношение к жизненному укладу и вернуться к истокам, к традициям и обычаям наших предков, – рассчитывает начинающий социальный предприниматель.

Добавим, что руководитель Омского ЦИСС Ирина Сербина на предстоящем в начале июля заседании рабочей группы «Социальное предпринимательство» Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Малое и среднее предпринимательство» намерена выступить с целым рядом предложений. В том числе о введении пониженных страховых взносов для социальных предпринимателей. А также о сохранении ихфинансовой поддержки в новом нацпроекте, который вступит в силу с 1 января 2025 года, и другие.