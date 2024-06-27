Загородная недвижимость в целом по России подорожала на 70 %.

Загородная недвижимость в целом по России подорожала на 70 %.

В Омской области сильно выросли цены на недвижимость за городом. Об этом заявили аналитики «Циан», на основе данных за последние пять лет. Специалисты оценивали дома со всеми удобствами и летние дачи.

Самый сильный скачок цен случился в 2021–2022 годах. Так, в Республике Алтай, на Ставрополье и в ЯНАО загородное жилье стало дороже в 2,5 раза. В 2,2 раза выросли цены в Краснодарском крае.

Омская область вошла в Топ-20 регионов с самым большим ростом цен. За пять лет стоимость загородных домов в регионе увеличилась на 91 % и стала выше, чем в Крыму, Казани и Калининграде. В настоящее время средняя цена такого жилья составляет 6,3 млн рублей.