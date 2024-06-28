Ее не существует, поэтому лучше не злоупотреблять. Даже безобидным, на первый взгляд, пивом, которого хочется выпить в летний зной.

Ее не существует, поэтому лучше не злоупотреблять. Даже безобидным, на первый взгляд, пивом, которого хочется выпить в летний зной.

В летнюю жару часто хочется пить. Некоторые люди в таком случае предпочитают пиво, чтобы и жажду утолить, и удовольствие получить. Увы, совмещения приятного с полезным из-за этого не произойдет. О негативных последствиях регулярного употребления пенного рассказала диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова.

– Частое употребление большого количества пива может привести к значительной прибавке веса. «Пивной живот» – это распространенный термин для описания человека, у которого есть лишний вес вокруг талии. Исследования подтвердили, что употребление пива увеличивает окружность талии, – цитирует Комиссарову «РИА Новости».

Но негативные последствия для фигуры лишь верхушка айсберга. Могут быть проблемы и посерьезнее.

– Пиво может увеличить шансы на развитие цирроза печени и сократить продолжительность жизни человека. Кроме того, любой алкоголь вызывает привыкание, поэтому люди с семейной историей зависимости должны быть осторожны при его употреблении, – говорит эндокринолог.

Также диетолог развеяла миф о безопасной дозе алкоголя:

– Нет безопасной дозы алкоголя, поэтому полный отказ от алкогольных напитков является приоритетной рекомендацией.

Но те, кто слишком любит пиво, могут заменить его безалкогольным – в нем алкоголя не более 0,5 %. Столько же содержится в спелом банане, соевом соусе или кефире. Еще безалкогольное пиво менее калорийно: там, наряду с традиционными ингредиентами, могут содержаться натуральные сахара – лактоза и фруктоза. В дело вступает простая арифметика: в грамме спирта семь калорий, а в грамме сахара – четыре. Выбор за человеком.