Омск-Информ
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·Авто

Это на 35,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
С января по май включительно в Омской области случилось 900 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, в них 44 человека погибли, 1129 получили травмы.
– В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на дорогах региона наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1,1 %, погибших на 35,3 %, раненых на 9,2 %, – сообщили в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в регионе на 14 % снизилось число аварий с участием детей.
·Авто

Это на 35,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
С января по май включительно в Омской области случилось 900 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, в них 44 человека погибли, 1129 получили травмы.
– В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на дорогах региона наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1,1 %, погибших на 35,3 %, раненых на 9,2 %, – сообщили в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в регионе на 14 % снизилось число аварий с участием детей.