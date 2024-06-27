Омск-Информ
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·Авто

Это число нарушений, которое зафиксировала камера чуть больше чем за месяц.
Омские водители продолжают превышать скорость на улице Кондратюка, где из-за ремонта виадука ввели ограничение 40 км/ч. Однако число нарушений уменьшилось.
Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, за две недели с 17 по 31 мая камера зафиксировала 37 212 нарушений скоростного режима. За три с лишним недели с 1 по 24 июня нарушений было 21 479.
Как сообщалось ранее, дорога в этом месте сильно сужается, но некоторые водители все равно рискуют и разгоняются до 125 км/ч.
·Авто

Это число нарушений, которое зафиксировала камера чуть больше чем за месяц.
Омские водители продолжают превышать скорость на улице Кондратюка, где из-за ремонта виадука ввели ограничение 40 км/ч. Однако число нарушений уменьшилось.
Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, за две недели с 17 по 31 мая камера зафиксировала 37 212 нарушений скоростного режима. За три с лишним недели с 1 по 24 июня нарушений было 21 479.
Как сообщалось ранее, дорога в этом месте сильно сужается, но некоторые водители все равно рискуют и разгоняются до 125 км/ч.