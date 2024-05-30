Омск-Информ
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·Авто

За 10 дней только на одном участке они превысили скорость 27 тыс. раз.
Сотрудники полиции за 10 дней выписали омским водителям 27 тыс. постановлений о превышении скорости только с одной камеры фотовидеофиксации. Она стоит на улице Кондратюка.
Как сообщают «Вести Омск» там ввели ограничения, но автомобилисты продолжают ездить по-старому. При ограничении 40 км/ч некоторые двигаются со скоростью 125 км/ч.
Ограничения ввели из-за ремонта виадука. Дорога в этом месте сильно сужается.
·Авто

За 10 дней только на одном участке они превысили скорость 27 тыс. раз.
Сотрудники полиции за 10 дней выписали омским водителям 27 тыс. постановлений о превышении скорости только с одной камеры фотовидеофиксации. Она стоит на улице Кондратюка.
Как сообщают «Вести Омск» там ввели ограничения, но автомобилисты продолжают ездить по-старому. При ограничении 40 км/ч некоторые двигаются со скоростью 125 км/ч.
Ограничения ввели из-за ремонта виадука. Дорога в этом месте сильно сужается.