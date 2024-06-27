Омск-Информ
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·Культура/Афиша

После праздника они выйдут на маршруты.
Кроме концертов Тимати и Мари Краймбрери в День молодежи омичей ожидают и другие развлечения. В субботу, 29 июня, горожанам предлагают украсить два городских автобуса.
На корпус уже нанесли контуры городских зданий. Омичам останется раскрасить их. Сразу после праздника автобусы выйдут на маршруты. Ранее один автобус в Омске разрисовали дети.
Напомним, празднование Дня молодежи в Омске начнется в 15:00 на Соборной площади. Мари Краймбрери и Тимати появятся на сцене в 21:00.
·Культура/Афиша

После праздника они выйдут на маршруты.
Кроме концертов Тимати и Мари Краймбрери в День молодежи омичей ожидают и другие развлечения. В субботу, 29 июня, горожанам предлагают украсить два городских автобуса.
На корпус уже нанесли контуры городских зданий. Омичам останется раскрасить их. Сразу после праздника автобусы выйдут на маршруты. Ранее один автобус в Омске разрисовали дети.
Напомним, празднование Дня молодежи в Омске начнется в 15:00 на Соборной площади. Мари Краймбрери и Тимати появятся на сцене в 21:00.