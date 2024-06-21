Омск-Информ
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·Общество

Это была согласованная с властями акция, а не акт вандализма.
Сегодня под руководством сотрудников департамента транспорта юные омичи разрисовали новый автобус. В таком виде он будет перевозить пассажиров.
– Взяв в руки краски и кисточки, три десятка юных художников принялись раскрашивать омский автобус в летние цвета, – сообщили в департаменте транспорта.
Сегодня также состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей. Победителем в личном зачете на автобусах большого класса стал водитель пассажирского предприятия № 8 Сергей Бендюков. В личном зачете на автобусах ПАЗ и в номинации «Лучшее знание Правил дорожного движения» всех обошел Александр Важенин.
·Общество

Это была согласованная с властями акция, а не акт вандализма.
Сегодня под руководством сотрудников департамента транспорта юные омичи разрисовали новый автобус. В таком виде он будет перевозить пассажиров.
– Взяв в руки краски и кисточки, три десятка юных художников принялись раскрашивать омский автобус в летние цвета, – сообщили в департаменте транспорта.
Сегодня также состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей. Победителем в личном зачете на автобусах большого класса стал водитель пассажирского предприятия № 8 Сергей Бендюков. В личном зачете на автобусах ПАЗ и в номинации «Лучшее знание Правил дорожного движения» всех обошел Александр Важенин.