Ему предпочли другого студента-отличника из-за неизвестных особых достижений.

Ему предпочли другого студента-отличника из-за неизвестных особых достижений.

Омский студент подал иск на вуз, который отказал ему в переводе с платного на бесплатное обучение. Советский районный и Омский областной суды встали на сторону обучающегося.

Как сообщили в пресс-службе суда, в декабре прошлого года в университете состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявлений на перевод четырех второкурсников, сдавших две последние сессии на отлично, на бюджет. Однако свободным было только одно место, и омича не выбрали.

Парень счел, что решение было незаконным, так как ему не объяснили, почему предпочтение отдали другому. Суд выяснил, что в вузе не прописаны четкие критерии приоритетности особых достижений студентов в спорте или культуре. В протоколе комиссии также не учли мнения совета и профсоюза обучающихся.