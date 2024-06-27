Она будет слабой, но метеозависимые люди все равно ощутят недомогания.

Она будет слабой, но метеозависимые люди все равно ощутят недомогания.

В субботу, 29 июня, в Омске снова ожидается магнитная буря. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она достигнет только уровня G1 (слабая буря). Отметим, что и во время слабых магнитных бурь люди могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.

Буря начнется около 03:00 и продлится до 09:00. Однако еще три часа магнитосфера Земли будет оставаться возмущенной.

По долгосрочному прогнозу, в июле магнитных бурь в Омске не ожидается.