Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1579 мест. Сейчас проверяются сметы.

Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1579 мест. Сейчас проверяются сметы.

Краснодарский застройщик «Догма», планирующий строительство ЖК «Снегири» на окраине Ленинского округа Омска, разрабатывает проект школы в микрорайоне. Она будет рассчитана на 1579 мест. Также в учреждении предусматривается бассейн.

Строительство школы предполагается вести на улице Валентины Бисяриной. Неподалеку, на улице Светловской, девелопер планирует разместить детский сад на 290 мест. Его проект уже получил положительное заключение экспертизы. В общей сложности в микрорайоне предполагается возвести три детских сада, школу и 19 многоквартирных домов. Все это должны сдать к концу 2034 года, но пока «Догма» не получила ни одного разрешения на строительство.

После прохождения госэкспертизы компания должна передать властям проекты образовательных учреждений. Застройщики готовы и сами их реализовать, сообщили в Минстрое.

– Сами девелоперы заинтересованы в том, чтобы построить по своим проектам, поскольку проекты часто там авторские, очень интересные. И сами застройщики могут в полной мере реализовать все возможности проекта, которые были заложены на бумаге, – цитирует представителя ведомства портал «Город55».

Ранее сообщалось о планах властей построить в новых жилых кварталах Омска 5 школ и 5 детских садов.