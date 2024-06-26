Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1579 мест. Сейчас проверяются сметы.
Краснодарский застройщик «Догма», планирующий строительство ЖК «Снегири» на окраине Ленинского округа Омска, разрабатывает проект школы в микрорайоне. Она будет рассчитана на 1579 мест. Также в учреждении предусматривается бассейн.
Строительство школы предполагается вести на улице Валентины Бисяриной. Неподалеку, на улице Светловской, девелопер планирует разместить детский сад на 290 мест. Его проект уже получил положительное заключение экспертизы. В общей сложности в микрорайоне предполагается возвести три детских сада, школу и 19 многоквартирных домов. Все это должны сдать к концу 2034 года, но пока «Догма» не получила ни одного разрешения на строительство.
После прохождения госэкспертизы компания должна передать властям проекты образовательных учреждений. Застройщики готовы и сами их реализовать, сообщили в Минстрое.
– Сами девелоперы заинтересованы в том, чтобы построить по своим проектам, поскольку проекты часто там авторские, очень интересные. И сами застройщики могут в полной мере реализовать все возможности проекта, которые были заложены на бумаге, – цитирует представителя ведомства портал «Город55».
Ранее сообщалось о планах властей построить в новых жилых кварталах Омска 5 школ и 5 детских садов.