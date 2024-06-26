Омск-Информ
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·Общество

Мужчине придется заплатить за нарушение 40 тысяч рублей.
Водителя грузовика в Омске оштрафовали на 40 тыс. рублей за сброс мусора в неположенном месте. Как сообщает прокуратура, незаконную свалку отходов производства и потребления мужчина организовал около садового товарищества «Карат» на окраине Кировского округа.
Отметим, что сотрудники Минприроды регулярно выявляют незаконные свалки в Омске. В мае горожане пожаловались на сброс отходов в карьер около СНТ «Горняк» в Октябрьском округе. Когда специалист отдела регионального государственного экологического надзора поехал обследовать территорию, нарушители напали на него. Сотрудник Минприроды попал в больницу.
·Общество

Мужчине придется заплатить за нарушение 40 тысяч рублей.
Водителя грузовика в Омске оштрафовали на 40 тыс. рублей за сброс мусора в неположенном месте. Как сообщает прокуратура, незаконную свалку отходов производства и потребления мужчина организовал около садового товарищества «Карат» на окраине Кировского округа.
Отметим, что сотрудники Минприроды регулярно выявляют незаконные свалки в Омске. В мае горожане пожаловались на сброс отходов в карьер около СНТ «Горняк» в Октябрьском округе. Когда специалист отдела регионального государственного экологического надзора поехал обследовать территорию, нарушители напали на него. Сотрудник Минприроды попал в больницу.