Омск-Информ
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·Общество

Региону разрешили проиндексировать тарифы на 14 %.
С 1 июля в Омской области вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Свет, газ, вода и т. д. подорожают в среднем на 12,6 %, хотя федеральное правительство разрешило проиндексировать тарифы на 14 %.
Тариф на холодную воду поднимут на 11–12,6 %. На 12,6 % больше омичам придется платить за баллонный газ, отопление и вывоз мусора. Горячая вода подорожает на 13,4 %. Электроэнергия теперь будет рассчитываться по дифференцированным тарифам, то есть в зависимости от количества потребленного электричества.
Отметим, что индекс будет действовать три года. Причем выше, чем в Омске, он только в Забайкальском крае – 15 %. Отметим, что в Москве индекс составит 11 %, в Санкт-Петербурге – 9,8 %.
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·Общество

Региону разрешили проиндексировать тарифы на 14 %.
С 1 июля в Омской области вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Свет, газ, вода и т. д. подорожают в среднем на 12,6 %, хотя федеральное правительство разрешило проиндексировать тарифы на 14 %.
Тариф на холодную воду поднимут на 11–12,6 %. На 12,6 % больше омичам придется платить за баллонный газ, отопление и вывоз мусора. Горячая вода подорожает на 13,4 %. Электроэнергия теперь будет рассчитываться по дифференцированным тарифам, то есть в зависимости от количества потребленного электричества.
Отметим, что индекс будет действовать три года. Причем выше, чем в Омске, он только в Забайкальском крае – 15 %. Отметим, что в Москве индекс составит 11 %, в Санкт-Петербурге – 9,8 %.
1349