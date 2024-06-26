Чиновники дали себе семь лет на его расселение.
Вчера, 25 июня, и.о. мэра Евгений Фомин подписал постановления о признании аварийными нескольких домов. Их планируют расселить и снести.
Аварийный дом № 55 на улице 20-го Партсъезда в Советском округе расселят до 31 декабря 2031 года. В здании 1966 года постройки разрушается кирпичная кладка.
Напомним, что дом на 20-го Партсъезда уже признавали аварийным в мае 2017-го, но тогда его решили реконструировать. Ремонт, который обошелся в 7,7 млн рублей, провели в 2018 году.
Непригодными для проживания признали также:
- частный дом № 19/1 на улице 2-й Кировской в Кировском округе;
- квартира № 1 в доме № 12 на улице 28-й Рабочей (Октябрьский округ);
- квартира № 3 в доме № 34 на улице Урожайной (Ленинский округ).
Отметим, что по соседству с домом № 55 на улице 20-го Партсъезда располагается пятиэтажка, в которой в августе 2022-го обрушилась стена.