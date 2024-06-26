Омск-Информ
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·Общество

Ремонт дороги провели в Октябрьском округе.
Вчера в Омске завершилось асфальтирование улицы 1-й Военной. Как сообщили в мэрии, там уложили 4600 кв. м дорожного полотна.
Ремонт дорог в городе продолжается. Асфальтировать начали улицу Харьковскую, на участке, примыкающем к 1-й Военной. Там планируется уложить 3000 кв. м покрытия.
– Также продолжается локальный аварийно-восстановительный ремонт. Из последних адресов: улицы Правды, 6-я Чередовая, Карело-Финская, Шота Руставели, Космический проспект, 16-й Военный Городок, Энергетиков, Достоевского, 26-я Северная и 15-я Северная, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Ремонт проводжят силами Управления дорожного хозяйства и подрядчиков.
·Общество

Ремонт дороги провели в Октябрьском округе.
Вчера в Омске завершилось асфальтирование улицы 1-й Военной. Как сообщили в мэрии, там уложили 4600 кв. м дорожного полотна.
Ремонт дорог в городе продолжается. Асфальтировать начали улицу Харьковскую, на участке, примыкающем к 1-й Военной. Там планируется уложить 3000 кв. м покрытия.
– Также продолжается локальный аварийно-восстановительный ремонт. Из последних адресов: улицы Правды, 6-я Чередовая, Карело-Финская, Шота Руставели, Космический проспект, 16-й Военный Городок, Энергетиков, Достоевского, 26-я Северная и 15-я Северная, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Ремонт проводжят силами Управления дорожного хозяйства и подрядчиков.