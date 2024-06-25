Здание двухэтажки 1963 года постройки, по оценкам надзорного ведомства, создает угрозу жизни и здоровью горожан.

Здание двухэтажки 1963 года постройки, по оценкам надзорного ведомства, создает угрозу жизни и здоровью горожан.

Прокуратура Центрального округа Омска подала иск к городской администрации с требованием расселить жильцов двухэтажки барачного типа по улице 27-я Северная, 14. Дом признан аварийным в 2024 году и подлежащим расселению до 2030 года.

Однако надзорное ведомство установило, что физический износ здания 1963 года постройки составляет 75 %. Ограждающие и несущие конструкции находятся в аварийном состоянии, что создает угрозу жизни и здоровью жителей.

В иске указано, что требуется незамедлительно расселить жильцов аварийной двухэтажки. Заявление находится на рассмотрении в Центральном суде Омска.