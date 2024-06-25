Пассажиры не могут уехать на работу в центр города на маршрутке № 51.

Пассажиры не могут уехать на работу в центр города на маршрутке № 51.

В соцсетях Омска анонимный автор поста пожаловалась на дефицит машин на маршруте № 51, курсирующем от СНТ «Заря-3» до садов «Березка». Омичка рассказала, что каждое утро с 6:30 до 7:30 вместе с остальными пассажирами на остановке «Улица Рождественского» по часу ожидает свой транспорт в сторону центра города. По ее словам, после жалоб вчера отправили только одну машину.

– Диспетчер, до которой я дозвонилась, сказала: им запретили в час пик отправлять автобусы по маршруту, – приводит слова представителя перевозчика омичка. – Люди на Марс собираются лететь, а в Омске складывается удручающая картина, на работу не на чем уехать.

Отметим, что маршрут № 51 с 1 января нынешнего года обслуживает компания «Омстар».