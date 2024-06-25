Омск-Информ
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·Общество

Победительницу определят осенью в Москве.
Четыре омички вышли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис». В список 34 лучших участниц попали Александра Краскова, Дарья Катернова, Мария Позднякова и Яна Кузенкова.
Последней участнице 30 лет. Она руководит HR-отделом, участвует в литературных вечерах с собственными стихами, играет в театре и занимается спортом.
Отметим, что победительница конкурса получит 3 млн рублей, титул «Мисс Офис – 2024» и рекламный контракт с тремя российскими брендами. Финал пройдет в ноябре в Москве.
·Общество

Победительницу определят осенью в Москве.
Четыре омички вышли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис». В список 34 лучших участниц попали Александра Краскова, Дарья Катернова, Мария Позднякова и Яна Кузенкова.
Последней участнице 30 лет. Она руководит HR-отделом, участвует в литературных вечерах с собственными стихами, играет в театре и занимается спортом.
Отметим, что победительница конкурса получит 3 млн рублей, титул «Мисс Офис – 2024» и рекламный контракт с тремя российскими брендами. Финал пройдет в ноябре в Москве.