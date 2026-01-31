В омских колониях выбрали самую красивую заключенную

Подопечные исправительных учреждений показали свои кулинарные и творческие таланты, а также умение держаться на сцене.

Фото: Александр Заика

В колонии-поселении № 12 и исправительном центре при учреждении выбрали победительницу первого этапа ежегодного Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!».

В конкурсе приняли участие три красотки, отбывающие наказание в колонии-поселении, и трое прекрасных дам, осужденных к принудительным работам. Конкурсантки соревновались в испытаниях «Визитная карточка», «Страна», «Творческий конкурс», «Хозяюшка» и «Дефиле». В качестве жюри выступали представители УФСИН, а также омский художник-микроминиатюрист, член Общественного совета при ведомстве Анатолий Коненко.

Фото: Александр Заика

В «Визитной карточке» конкурсантки рассказали о себе и своих планах. В конкурсе «Страна» участницы демонстрировали эрудицию: знания о культуре, истории и традициях различных народов. По традиции самым красивым стал «Творческий конкурс». В основном красавицы пели и танцевали, но не обошлось и без чтения стихов.

Фото: Александр Заика

Еще одно зрелищное состязание «Хозяюшка» продемонстрировало кулинарные таланты участниц. Завершился конкурс «Дефиле», где конкурсантки показали свои наряды и умение держаться на сцене.

Фото: Александр Заика

Заместитель начальника УФСИН России по Омской области Владимир Пушкарев отметил высокий уровень подготовки участниц и выразил уверенность, что конкурс способствует раскрытию творческого потенциала осужденных и их успешной адаптации на воле.