Станислава Первушина похоронят на Старо-Северном кладбище Омска.

Станислава Первушина похоронят на Старо-Северном кладбище Омска.

Появилась конкретика по дате и времени прощания с бывшим тренером «Авангарда» и «Омских ястребов» Станиславом Первушиным. Наставник «ястребов» скончался вчера, 24 июня, на 75-м году жизни.

Прощание со Станиславом Первушиным состоится завтра, 26 июня, с 11:00 до 13:00, на Старо-Северном кладбище города Омска.

Напомним, что Первушин проработал 20 лет, с 1987 по 2007 год, в должности старшего тренера-начальника команды «Авангарда». В 1993 году стал одним из инициаторов создания команды «Авангард-2», два сезона возглавлял ее. С 2007 по 2012 год трудился в команде «Омские Ястребы». В последние годы занимался ветеранским движением и массовым хоккеем.