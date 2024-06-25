Омск-Информ
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·Образование

Они попали в программу «Земский учитель». В этом году есть еще одно свободное место.
В этом году в рограмму «Земский учитель» в Омской области уже отобрали 11 из 12 учителей. Все они получат по миллиону за то, что отправятся учить детей в сельские школы.
– Учителя начальных классов, математики и физики, иностранных языков, русского языка и литературы, физики и информатики будут работать в школах Таврического, Полтавского, Калачинского, Одесского, Тюкалинского и Любинского районов, – рассказал министр образования Омской области Иван Кротт.
Продолжается отбор на последнее в этом году вакантное место. Подробности о том, как подать заявку, можно узнать здесь.
Отметим, что в начале года стало известно о расширении программы. Кроме земских учителей и докторов в России скоро появятся также земские работники культуры.
·Образование

Они попали в программу «Земский учитель». В этом году есть еще одно свободное место.
В этом году в рограмму «Земский учитель» в Омской области уже отобрали 11 из 12 учителей. Все они получат по миллиону за то, что отправятся учить детей в сельские школы.
– Учителя начальных классов, математики и физики, иностранных языков, русского языка и литературы, физики и информатики будут работать в школах Таврического, Полтавского, Калачинского, Одесского, Тюкалинского и Любинского районов, – рассказал министр образования Омской области Иван Кротт.
Продолжается отбор на последнее в этом году вакантное место. Подробности о том, как подать заявку, можно узнать здесь.
Отметим, что в начале года стало известно о расширении программы. Кроме земских учителей и докторов в России скоро появятся также земские работники культуры.