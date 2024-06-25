Кухонный гарнитур и гардеробную обещают оставить покупателю.

Кухонный гарнитур и гардеробную обещают оставить покупателю.

В Омске выставили на продажу одноэтажный коттедж в поселке Сибирский Квартал на Новоатаманской улице. За кирпичное здание 2017 года постройки владелец просит 70 млн рублей.

Площадь здания составляет 230 кв. м. Дом состоит из трех спален, гостиной, кухни, гардеробной, бытовой комнаты и двух санузлов.

– Новым владельцам остается кухонный гарнитур и гардеробная, – сообщается в объявлении на сайте Avito.

На прилегающем к дому участке есть гараж на две машины. В поселке имеются детская и спортивная площадки.