Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Сейчас суд подыскивает исполнителя этой работы.
Омский областной суд начал поисках подрядчика для генеральной уборки в своем здании по адресу: Туполева, 12. На это из федерального бюджета выделили 868 943 рублей.
Заявки на конкурс принимают до 3 июля. Победителя определят 5 июля.
На наведение порядка в 7-этажном здании отводят период с 1 по 30 сентября. За это время подрядчику предстоит отмыть все кабинеты, коридоры, санузлы, подсобные помещения, камеры для подсудимых, включая окна, стены и потолок. Почистить требуется и мебель. Уборка предполагается также в гаражах и на прилегающей территории.
·Экономика/Бизнес

Сейчас суд подыскивает исполнителя этой работы.
Омский областной суд начал поисках подрядчика для генеральной уборки в своем здании по адресу: Туполева, 12. На это из федерального бюджета выделили 868 943 рублей.
Заявки на конкурс принимают до 3 июля. Победителя определят 5 июля.
На наведение порядка в 7-этажном здании отводят период с 1 по 30 сентября. За это время подрядчику предстоит отмыть все кабинеты, коридоры, санузлы, подсобные помещения, камеры для подсудимых, включая окна, стены и потолок. Почистить требуется и мебель. Уборка предполагается также в гаражах и на прилегающей территории.