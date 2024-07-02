Кроме современной и качественной отделки квартир привлекательность жилого комплекса обусловлена комплексной застройкой территории.

Кроме современной и качественной отделки квартир привлекательность жилого комплекса обусловлена комплексной застройкой территории.

Компания «Стройбетон» открыла продажи квартир с новыми интерьерными решениями в жилом комплексе Новый Амур. На этот раз застройщик акцентировал внимание на современном дизайне ванных комнат и уборных. Все «мокрые зоны» облицованы износостойкой и долговечной плиткой. Отделочные материалы подобраны так, чтобы они в сочетании друг с другом создавали единый стиль квартиры. Все это в комплексе с удачной планировкой позволит новоселам не заниматься длительным и дорогостоящим доведением жилья «до ума», а практически сразу после переезда начать жить в уютной и комфортной обстановке.

Красота с удобством для жизни

Привлекательность жилья обеспечивают не только интерьеры, но и общий экстерьер дома. Фасады домов в Новом Амуре облицованы декоративной плиткой Kerama Marazzi, которая придает строениям аккуратный и опрятный вид. В «Стройбетоне» понимают, что часть жильцов решит установить кондиционеры, поэтому в каждой квартире были заранее смонтированы короба под эти устройства. В итоге разношерстные кондиционеры не только будут портить задуманный архитекторами вид, но и наоборот, единообразные короба стали еще одной внешней отличительной особенностью домов в Новом Амуре.

Все дизайнерские решения уже можно посмотреть в реальности, в доме по адресу: 6-й Амурский проезд, 12, который недавно был официально введен в эксплуатацию. Всего в 10-этажной новостройке представлено 123 квартиры – от однокомнатных площадью 39 кв. метра до трехкомнатных квартир площадью 82,2 кв. метра.

Да будет свет!

Современные подходы характерны для всего перспективного микрорайона в целом. Территория организована таким образом, что вмещает в себя спортивные и детские площадки, а также зоны для отдыха. Особое внимание уделено озеленению двора, где высажены цветы, газон и хвойные деревья.

Однако настоящий вау-эффект вызывает вечерний вид Нового Амура. Неотъемлемой частью микрорайона стала архитектурная подсветка фасадов. Благодаря применению художественных световых приемов архитектура в темное время суток становится еще выразительнее. Ночной образ зданий, словно вечерний наряд, предлагает жителям взглянуть на них по-новому.

Безопасность превыше всего

Световое оформление имеет не только декоративное значение. Архитектурная подсветка обеспечивает:

хорошую видимость в темное время суток,

улучшает визуализацию дверей и дорожек,

повышает безопасность нахождения в пешеходных зонах в темное время суток.

Кроме всего прочего, гарантирует дополнительную безопасность детей обустроенный закрытый двор «без машин». Родители могут смело отпускать своих чад на самостоятельную прогулку. Двор рассчитан на три дома, а ситуацию в нем всегда можно отследить с помощью камер видеонаблюдения.

Все побывавшие в Новом Амуре омичи отмечают, что микрорайон застраивается с применением новых стандартов, направленных на удобство и комфорт жителей. Так, первый этаж одной из трех секций полностью коммерческий, там предусмотрены помещения под открытие продуктового магазина, аптеки, предприятий сферы услуг и т. д. Парковочных мест тоже в достатке, они располагаются за пределами двора. Кроме того, вход во входные группы каждого подъезда были запроектированы с двух сторон, чтобы можно было выйти во двор, минуя парковку.

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