Его будут судить снова, потому что прокуратура потребовала более сурового приговора.

Его будут судить снова, потому что прокуратура потребовала более сурового приговора.

Омский областной суд по инициативе прокуратуры отменил наказание одному из омичей, осужденных за избиение закладчика. Наказание сочли слишком мягким.

Преступление произошло 3 марта 2020 года на улице Энтузиастов. Двое парней, которым на тот момент было 19 и 17 лет, выполняли заказ знакомого владельца интернет-магазина. За 5 тыс. рублей они напали на закладчика и избили его. Как сообщает прокуратура, жертве сломали 14 ребер в 19 местах. Наркоторговца также раздели и бросили без телефона. Он умер от переохлаждения.

– Вину подсудимые признали частично, отрицая факт избиения потерпевшего за денежное вознаграждение. В качестве мотива нанесения телесных повреждений указали борьбу с распространением наркотических средств, – отметили в прокуратуре.