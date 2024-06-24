На площади готовятся к проведению Дня молодежи. Трем маршрутам придется изменить схему движения.
С 25 по 30 июня в Омске будет перекрыта Соборная площадь – она станет местом проведения Дня молодежи. Из-за этого придется изменить схемы движения трех маршрутов, пролегающих через эту часть города.
В департаменте транспорта мэрии обнародовали временные схемы:
- автобусы по маршруту № 73 с улицы Красный Путь направят по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена, далее – по улице Ленина;
- автобусы по маршруту № 62 направят до ООТ «КДЦ «Маяковский» с разворотом в районе Соборной площади, далее – по улицам Интернациональной, Гагарина;
- автобусы по маршруту № 94 в направлении Амурского поселка с улицы Красный Путь поедут по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота в районе площади Победы, далее – по утвержденной схеме, в обратном направлении – без изменения схемы движения.
Эти схемы будут действовать с 10:00 25 июня до 15:00 30 июня.