Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Она стала уже четвертым за год руководителем заведения.
С 20 июня директором омского ресторана «Гурман», который располагается на Ленина и принадлежит бизнесмену Темури Латарии, стала Елена Петрохалкина. Она сменила на этой должности Марию Полтавцеву.
Полтавцева продержалась на посту меньше месяца. С начала года в ресторане меняется уже четвертый руководитель.
Отметим, что омичка Петрохалкина ранее участвовала в двух кулинарных шоу на телеканале «Пятница» – «Адский шеф» и «Битва шефов». В Омске она также открыла кулинарную студию, где проводит мастер-классы.
[обновлено от 12:09]
Как сообщает телеграм-канал omsk_putevoditel, Елена Петрохалкина отработала директором ресторана «Гурман» всего 10 дней. Причины столько стремительного ухода она не комментирует.
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·Экономика/Бизнес

Она стала уже четвертым за год руководителем заведения.
С 20 июня директором омского ресторана «Гурман», который располагается на Ленина и принадлежит бизнесмену Темури Латарии, стала Елена Петрохалкина. Она сменила на этой должности Марию Полтавцеву.
Полтавцева продержалась на посту меньше месяца. С начала года в ресторане меняется уже четвертый руководитель.
Отметим, что омичка Петрохалкина ранее участвовала в двух кулинарных шоу на телеканале «Пятница» – «Адский шеф» и «Битва шефов». В Омске она также открыла кулинарную студию, где проводит мастер-классы.
[обновлено от 12:09]
Как сообщает телеграм-канал omsk_putevoditel, Елена Петрохалкина отработала директором ресторана «Гурман» всего 10 дней. Причины столько стремительного ухода она не комментирует.
1429