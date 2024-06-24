Омск-Информ
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·Общество

Девять новых машин выпустят на маршруты после откатки.
На омские улицы вскоре выпустят еще 9 троллейбусов «Адмирал». Их распределят на маршруты № 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16 и 67.
– Троллейбусы уже прошли необходимое техническое обслуживание, сейчас проходят обкатку, – рассказал в своем ТГ-канале мэр Сергей Шелест.
Отметим, что в Омске уже работают 144 троллейбуса. Из них 97 – современные «Адмиралы».
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·Общество

Девять новых машин выпустят на маршруты после откатки.
На омские улицы вскоре выпустят еще 9 троллейбусов «Адмирал». Их распределят на маршруты № 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16 и 67.
– Троллейбусы уже прошли необходимое техническое обслуживание, сейчас проходят обкатку, – рассказал в своем ТГ-канале мэр Сергей Шелест.
Отметим, что в Омске уже работают 144 троллейбуса. Из них 97 – современные «Адмиралы».
1246