Этот участок логистическая компания арендовала в 2018 году.
Администрация Калачинского района через суд потребовала от созданной при губернаторе Александре Буркове логистической компании «Зерно Сибири» вернуть участок. Земля площадью 613 тыс. кв. м расположена неподалеку от урочища Ермоловки.
Как указано в материалах дела, в 2018 году компания арендовала у администрации участок. А в ноябре 2023 года обязалась вернуть, но этого не произошло. Тогда власти Калачинска обратились в Арбитражный суд, который принял решение в их пользу. Однако решение пока не вступило в законную силу, следовательно, может быть обжаловано. К слову, компания «Зерно Сибири» была создана для построения логистического маршрута через Иртыш, Обь, Обскую губу, порт «Сабетта», а дальше через Северный морской путь в азиатские страны. Регион собирался экспортировать омское зерно не только в соседний Казахстан, но и во Вьетнам, Китай, Филиппины, Малайзию и Японию. Однако, по версии следствия, в первые же месяцы работы компании в ней произошли хищения. Они заключали договоры на поставку и хранение зерна с компанией «Дары Сибири», по факту же такого количества пшеницы у предприятия не было. В итоге экс-директора «Зерна Сибири» Алексея Секачева и директоров сотрудничавших с ним фирм Максима Плужникова и Станислава Сауту уличили в хищениях 54,4 млн рублей. Каждый из них получил по шесть с половиной лет в колонии общего режима.