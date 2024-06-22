Омск-Информ
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·Общество

Эти деньги распределят между 143 населенными пунктами.
Правительство Омской области выделило еще 695 млн рублей на ремонт дорог. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, эти средства получат 143 населенных пункта.
— Дорожный сезон у нас в регионе самом в разгаре. На эти средства отремонтируем около 420 тысяч кв.м. дорог местного значения, — написал Хоценко в своем ТГ-канале.
Ранее сообщалось, что еще 712 млн рублей власти потратят на ремонт 9 городских улиц: Омской, Волочаевской, Заозерной, Театральной площади, 60 лет Победы, 6-й Шинной, Маяковского, Коммунальная и Гусарова.
·Общество

Эти деньги распределят между 143 населенными пунктами.
Правительство Омской области выделило еще 695 млн рублей на ремонт дорог. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, эти средства получат 143 населенных пункта.
— Дорожный сезон у нас в регионе самом в разгаре. На эти средства отремонтируем около 420 тысяч кв.м. дорог местного значения, — написал Хоценко в своем ТГ-канале.
Ранее сообщалось, что еще 712 млн рублей власти потратят на ремонт 9 городских улиц: Омской, Волочаевской, Заозерной, Театральной площади, 60 лет Победы, 6-й Шинной, Маяковского, Коммунальная и Гусарова.