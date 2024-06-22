Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Число этажей в новых домах уменьшилось на 3-4.
Омск стал лидером среди российских городов по снижению высотности новых домов. Как сообщает «Коммерсантъ», застройщики начали возводить здания на 3-4 этажа ниже, чем раньше.
Такую же тенденцию заметили в Перми и Санкт-Петербурге. В Хабаровске и Оренбурге, наоборот, стали строить дома повыше. В первом городе здания в среднем выросли с 12 до 18 этажей, во втором – с 16 до 21 этажа.
Отметим, что здания выше 26 этажей сейчас строят в Уфе, Екатеринбурге и Москве в них сконцентрировано уже около трети экспозиции.
·Общество

Число этажей в новых домах уменьшилось на 3-4.
Омск стал лидером среди российских городов по снижению высотности новых домов. Как сообщает «Коммерсантъ», застройщики начали возводить здания на 3-4 этажа ниже, чем раньше.
Такую же тенденцию заметили в Перми и Санкт-Петербурге. В Хабаровске и Оренбурге, наоборот, стали строить дома повыше. В первом городе здания в среднем выросли с 12 до 18 этажей, во втором – с 16 до 21 этажа.
Отметим, что здания выше 26 этажей сейчас строят в Уфе, Екатеринбурге и Москве в них сконцентрировано уже около трети экспозиции.