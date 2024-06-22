На прошлой неделе COVID-19 диагностировали более чем у сотни жителей региона.

На прошлой неделе COVID-19 диагностировали более чем у сотни жителей региона.

По данным федерального операштаба, заболеваемость коронавирусом в Омской области с 10 по 16 июня снизилась. За неделю выявили 128 новых случаев заболевания, тогда как неделей ранее их было 195.

Заболеваемость снизилась и в целом по России.

– Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,35 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 31,8 %. Увеличение заболеваемости отмечено в девяти субъектах Российской Федерации, в том числе в пяти регионах более чем в среднем по стране, – заявили в оперштабе.

Однако в 10 регионах России число госпитализаций увеличение. В Омской области с 10 по 16 июня госпитализировали 20 человек, неделей ранее – 24.