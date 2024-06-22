Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Это произошло в центре города неподалеку от остановки «Цирк».
Вчера около 18:40 на проспекте Карла Маркса в районе остановки «Цирк» случилось дорожно-транспортное происшествие. В салоне автобуса № 17 упала 11-летняя омичка. Девочке понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства происшествия. Пока не сообщается, виноват ли 43-летний водитель ПАЗа.
Ранее в ГИБДД сообщали о другой аварии, которая случилась в Омской области. Ночью в селе Коконовка мужчина на мотоцикле врезался в кучу щебня, перевернулся и погиб.
·Происшествия

Это произошло в центре города неподалеку от остановки «Цирк».
Вчера около 18:40 на проспекте Карла Маркса в районе остановки «Цирк» случилось дорожно-транспортное происшествие. В салоне автобуса № 17 упала 11-летняя омичка. Девочке понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства происшествия. Пока не сообщается, виноват ли 43-летний водитель ПАЗа.
Ранее в ГИБДД сообщали о другой аварии, которая случилась в Омской области. Ночью в селе Коконовка мужчина на мотоцикле врезался в кучу щебня, перевернулся и погиб.