Предприниматель Дмитрий К. намерен достроить объект и сделать его достопримечательностью этой локации.

Предприниматель Дмитрий К. намерен достроить объект и сделать его достопримечательностью этой локации.

Появились подробности истории с достройкой знаменитого коттеджа-недостроя на «Зеленом острове» в Омске. Объект простоял заброшенным 20 лет. Как сообщал ранее «Омск-информ», в конце весны стройка возобновилась. Здание начали активно достраивать рабочие. Появилась свежая кирпичная кладка.

Новым владельцем долгостроя оказался предприниматель Дмитрий К. Он намерен закончить объект и сделать его достопримечательностью парка.

- Я являюсь собственником, будет жилой коттедж. Хочется привести в порядок запустелый объект. Посмотрим, какая судьба будет его ждать. Будем стараться, чтобы получилось красиво, – цитирует Дмитрия К. «СуперОмск».

Собственник коттеджа приобрел его в 2024 году.