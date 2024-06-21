Омск-Информ
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·Общество

Жители двух округов накануне вдыхали сероводород.
Вчера, 20 июня, в Омске снова зафиксировали выбросы сероводорода. Его концентрация в воздухе Центрального и Кировского округов в 1,5 раза превысила предельно допустимую. Из-за этого уровень загрязнения воздуха в городе был повышенный.
По прогнозу синоптиков, неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов в ближайшие дни в Омске не ожидается. Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.
Напомним, превышение ПДК сероводорода наблюдалось в Омске также 19 и 16 июня, а 18 июня горожане дышали оксидом углерода.
·Общество

Жители двух округов накануне вдыхали сероводород.
Вчера, 20 июня, в Омске снова зафиксировали выбросы сероводорода. Его концентрация в воздухе Центрального и Кировского округов в 1,5 раза превысила предельно допустимую. Из-за этого уровень загрязнения воздуха в городе был повышенный.
По прогнозу синоптиков, неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов в ближайшие дни в Омске не ожидается. Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.
Напомним, превышение ПДК сероводорода наблюдалось в Омске также 19 и 16 июня, а 18 июня горожане дышали оксидом углерода.