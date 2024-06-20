Горожане дышали сероводородом и диоксидом азота.
Вчера, 19 июня, в воздухе Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Содержание сероводорода в Кировском округе достигло 1,4 ПДК, Ленинском – 1,2 ПДК, а в Советском выявили 1,1 ПДК диоксида азота.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Октябрьском и Центральном округах содержание вредных веществ было в пределах нормы. В целом по городу наблюдался низкий уровень загрязнения воздуха.
Напомним, вчера утром в городе наблюдались метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Синоптики предупреждали о возможности повышенного уровня загрязнения.
Отметим, что 18 июня в Октябрьском округе также произошли выбросы оксида углерода, а 16 июня – выбросы сероводорода.