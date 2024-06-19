Омск-Информ
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·Общество

Вместо сероводорода в нем выявили другое вредное вещество.
Вчера, 18 июня, в Октябрьском округе Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода. По данным Обь-Иртышского УГМС, содержание этого вещества в воздухе достигло 1,1 ПДК.
В других округах превышений не выявили. Уровень загрязнения в городе оценили как низкий.
Отметим, что сегодня утром в Омске наблюдались неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. В связи с этим синоптики прогнозировали повышенный уровень загрязнения воздуха.
Ранее выбросы фиксировали на выходных. В воскресенье предельно допустимую превысила концентрация сероводорода.
·Общество

Вместо сероводорода в нем выявили другое вредное вещество.
Вчера, 18 июня, в Октябрьском округе Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода. По данным Обь-Иртышского УГМС, содержание этого вещества в воздухе достигло 1,1 ПДК.
В других округах превышений не выявили. Уровень загрязнения в городе оценили как низкий.
Отметим, что сегодня утром в Омске наблюдались неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. В связи с этим синоптики прогнозировали повышенный уровень загрязнения воздуха.
Ранее выбросы фиксировали на выходных. В воскресенье предельно допустимую превысила концентрация сероводорода.