Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ночью из-за отсутствия ветра выбросы не рассеивались.
Сегодня ночью в Омске наблюдались неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности. Выбросы накапливались с 00:00 до 11:00. В связи с этим сегодня утром в городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Отметим, что в период НМУ предприятиям рассылают предупреждения о необходимости уменьшить выбросы. Режим НМУ в Омске объявляли также 16 июня. В этот день содержание сероводорода в Октябрьском округе превысило предельно допустимую концентрацию в 1,2 раза.
·Общество

Ночью из-за отсутствия ветра выбросы не рассеивались.
Сегодня ночью в Омске наблюдались неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности. Выбросы накапливались с 00:00 до 11:00. В связи с этим сегодня утром в городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Отметим, что в период НМУ предприятиям рассылают предупреждения о необходимости уменьшить выбросы. Режим НМУ в Омске объявляли также 16 июня. В этот день содержание сероводорода в Октябрьском округе превысило предельно допустимую концентрацию в 1,2 раза.